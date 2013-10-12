Спасатели обнаружили 359 тел в районе крушения лодки у Лампедузы
20:01, 12 октября 2013Мир
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Итальянские спасатели обнаружили в море еще 20 тел мигрантов, погибших после крушения 3 октября рыболовецкого судна, перевозившего более 500 нелегалов из Африки.
Таким образом, общее число тел беженцев, которые удалось достать спасателям за девять дней, составляет 359.
Ранее в пятницу спасатели достали из моря тела еще десятка мигрантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.
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На лодке, перевозившей мигрантов и затонувшей у Лампедузы в прошлый четверг, было от 518 до 545 человек. По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев (UNHCR), в районе крушения судна в море должно оставаться еще от 50 до 70 тел.
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