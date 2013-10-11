СМИ: У берегов Лампедузы опять перевернулась лодка с мигрантами

У берегов Лампедузы перевернулась лодка с 250 мигрантами, на данный момент известно о 12 погибших.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

По данным патрульной службы Италии, которая увидела перевернувшееся судно в Сицилийском проливе, в воде находятся более сотни беженцев. Некоторые из них не подают признаков жизни.

В настоящий момент спасательная операция проходит под руководством мальтийских властей, которые запросили помощи у Италии. На месте находятся два военных корабля Италии, которые при помощи вертолетов переправляют в район бедствия надувные лодки.

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3 октября у берегов Лампедузы потерпело крушение рыболовецкое судно, перевозившее из Африки 518 мигрантов. На сегодня спасателям удалось извлечь из моря 328 тел беженцев, еще 35 тел остаются под водой. Удалось спасти 155 человек.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Евросоюз выделит Италии дополнительные средства в размере до 30 млн евро на решение проблемы беженцев.