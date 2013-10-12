На Филиппинах тайфун срывал крыши с домов и вырывал деревья (видео)

Мощные порывы ветра, которые достигали 120 километров в час, срывали крыши с домов и вырывали с корнями деревья. Более 2 миллионов людей стались без электричества. Больше всего от тайфуна пострадал остров Лусон - электричества лишились жители 37 городов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Четыре человека числятся пропавшими без вести. Не менее 3 тысяч покинули свои дома.

По данным агентства, полностью восстановить электричество и расчистить дороги удастся через два дня.

Видео: Россия24