На Филиппинах тайфун срывал крыши с домов и вырывал деревья (видео)
10:14, 12 октября 2013Мир
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Не менее восьми человек погибли на Филиппинах в результате тайфуна "Нари", который обрушился накануне.
Мощные порывы ветра, которые достигали 120 километров в час, срывали крыши с домов и вырывали с корнями деревья. Более 2 миллионов людей стались без электричества. Больше всего от тайфуна пострадал остров Лусон - электричества лишились жители 37 городов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.
Четыре человека числятся пропавшими без вести. Не менее 3 тысяч покинули свои дома.
По данным агентства, полностью восстановить электричество и расчистить дороги удастся через два дня.
Видео: Россия24
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