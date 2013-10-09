Тайфун нанес Китаю миллиардные убытки, пострадали 7 миллионов человек

09:21, 09 октября 2013
Мир
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Ущерб от тайфуна "Фитоу" в провинции Чжэцзян (Восточный Китай) составил 2 млрд долларов, в 11 городах провинции пострадали 7 млн человек, погибли шестеро, четверо считаются пропавшими без вести.

тайфун / Фото : vgolos.com.ua

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщила национальная служба контроля за наводнениями и засухой.

На реке Яоцзян и нескольких крупных водохранилищах, сообщает центральное китайское телевидение, на некоторых участках прорваны дамбы. На их восстановление брошены военные. Сохраняется угроза масштабного наводнения.

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В приморских районах прекращены занятия в школах.

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