Тайфун нанес Китаю миллиардные убытки, пострадали 7 миллионов человек
09:21, 09 октября 2013Мир
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Ущерб от тайфуна "Фитоу" в провинции Чжэцзян (Восточный Китай) составил 2 млрд долларов, в 11 городах провинции пострадали 7 млн человек, погибли шестеро, четверо считаются пропавшими без вести.
В Китае подсчитали убытки от тайфуна / Фото: vgolos.com.ua
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщила национальная служба контроля за наводнениями и засухой.
На реке Яоцзян и нескольких крупных водохранилищах, сообщает центральное китайское телевидение, на некоторых участках прорваны дамбы. На их восстановление брошены военные. Сохраняется угроза масштабного наводнения.
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