Тайфун нанес Китаю миллиардные убытки, пострадали 7 миллионов человек

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщила национальная служба контроля за наводнениями и засухой.

На реке Яоцзян и нескольких крупных водохранилищах, сообщает центральное китайское телевидение, на некоторых участках прорваны дамбы. На их восстановление брошены военные. Сохраняется угроза масштабного наводнения.

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В приморских районах прекращены занятия в школах.