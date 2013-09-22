Более 70 человек погибли в результате теракта у церкви в Пакистане

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на врачей, ранения получили от 100 до 120 человек, в том числе есть женщины и дети, и также один сотрудник полиции.

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По словам главы подразделения взрывотехников Абдула Хака, теракт в пешаварском районе Кохати был совершен двумя смертниками. Очевидцы рассказывают, что прихожане выходили из церкви, когда прогремел взрыв. Всего воскресную службу посетили около 500 человек, отмечает РИА Новости.

Глава правительства Пакистана Наваз Шариф осудил теракт и выразил свою соболезнования родственникам погибших.

На северо-западе Пакистана - в зоне племен и соседней с ней провинции Хайбер-Пахтунхва - активную борьбу с правительством ведут группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) и ряд других организаций. ТТП осуществляет теракты с участием смертников, боевики нападают на колонны и базы правительственных войск, совершают покушения на неугодных им лидеров.

Христиане составляют порядка 4% населения Пакистана. Они, а также шииты часто становятся целями исламистских суннитских террористических группировок. В марте разгневанная предполагаемым святотатством гражданина христианского вероисповедания толпа мусульман сожгла более 100 домов в столице провинции Пенджаб городе Махор.