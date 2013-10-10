К Сноудену в Москву прилетел отец

В сообщении уточняется, что самолет, на борту которого находился Лон Сноуден, приземлился в аэропорту «Шереметьево» около 7:50 по московскому времени. Встречать Сноудена-старшего приехал помогавший его сыну адвокат Анатолий Кучерена. В то же время сам Эдвард Сноуден, по словам корреспондента телеканала «Россия 24», в аэропорт не приехал, сообщает РИА Новости.

Ранее в прессе появилась информация, что вместе со Сноуденом-старшим в Россию намерен прилететь его адвокат Брюс Фейн, также получивший российскую визу, однако в сообщении телеканала юрист не упоминается.

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Лон Сноуден и Брюс Фейн ранее заявили, что них не было возможности поговорить с Эдвардом Сноуденом с тех пор, как тот уехал из США. Кучерена выслал им приглашение в Россию, и в августе 2013 года оба получили российские визы. Кучерена ранее не исключил, что к американцу могут также приехать его мать, бабушка и дедушка.