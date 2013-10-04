СМИ: Бывший глава ЦРУ пригрозил "уничтожить" Сноудена

Журналист американского издания The Hill Бренден Сассо сообщил, что Хэйден пошутил относительно добавления Сноудена в список на уничтожение, пишет Russia Today.

Предписываемые Хэйдену слова были сказаны на саммите по кибербезопасности, организованном газетой Washington Post. Он отметил, что Сноуден попал в список кандидатов на премию Сахарова, и заявил: "Я должен признать, что в самые тяжелые моменты в последние несколько месяцев я тоже думал о том, чтобы включить господина Сноудена, но в другой список".

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На конференции по кибербезопасности, устроенной Washington Post, Хэйден также, предположительно, встал на защиту использования "целевых убийств" правительством США.

Многие полагают, что сейчас, возможно, худшее время для любого американского официального лица говорить с сарказмом об американской программе по уничтожению. Потому что журналисты Джереми Скейхел и Гленн Гринвальд проводят совместное расследование того, каким образом АНБ США участвовало в программе по ликвидации людей за рубежом, проводимой администрацией Обамы.

Эти журналисты известны своими расследованиями деятельности правительства США, а их сотрудничество может раскрыть подробности того, каким образом программы наблюдения АНБ связаны с секретными операциями вооруженных сил США и ЦРУ.

Напомним, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, организовавший утечки в СМИ информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и получивший временное убежище в России, был включен 30 сентября в шорт-лист из трех претендентов на соискание премии Европарламента (ЕП) имени Андрея Сахарова за 2013 год.