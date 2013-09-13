ЕС пообещал ускорить безвизовый режим восточным соседям

Резолюцию, осуждающую методы давления России на страны Восточного партнерства, приняли в четверг в Страсбурге с несколькими незначительными устными поправками, сообщает Украинская служба DW.

В тексте резолюции, конечно же, нет гневных и категоричных высказываний в адрес России, звучавших в среду, 11 сентября, во время обсуждения документа из уст многих евродепутатов. Однако даже дипломатично сформулированные словесные формулы резолюции, которыми характеризуются последние действия Москвы, звучат для Европарламента нехарактерно остро.

В ней, в частности, отмечается, что экономическое и политическое давление Кремля в отношении стран Восточного партнерства свидетельствует, что "Россия намерена продолжать считать этот регион исключительно сферой своих интересов и сопротивляться интеграции этих государств в Евросоюз". Еще один из пунктов резолюции призывает Еврокомиссию "выполнить свои обязательства и защитить восточных партнеров, ставших жертвами открытого, занепокийливого и растущего давления России, направленный на то, чтобы сдержать их от ассоциации с ЕС".

Одновременно в резолюции сквозит и эхо умеренного подхода еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Штефана Фюле. Документ предлагает последовательно убеждать Россию и потому, что дальнейшая экономическая и политическая евроинтеграция бывших соседей РФ соответствует ее собственным интересам и выгодам.

В пункте, который способен если не напугать, то хотя бы встревожить Россию, говорится о конкретных шагах, которые может и должен сделать ЕС для защиты своих партнеров. Европарламент призывает Еврокомиссию начать применять отдельные разделы Соглашения об ассоциации сразу после его подписания и разморозить кредиты и программы финансового содействия Восточного партнерства.

Кроме того, евродепутаты рекомендуют Еврокомиссии ускорить процесс упрощения визового режима и приблизить перспективу его полной отмены в странах, которые готовы к интеграции с ЕС. А чтобы их граждане не колебались в правильности политического выбора , Европарламент предлагает начать мощную информационную кампанию в странах Восточного партнерства для "продвижения его преимуществ и ценностей" .