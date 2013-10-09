Снегопады в США стали причиной гибели четырех человек
02:09, 09 октября 2013Мир
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До 120 см осадков выпало в штатах Южная Дакота, Небраска, Айова, Вайоминг и Колорадо.
Снігопад у США: более 20 тысяч человек остались без света. Фото ЕРА
Не менее четырех человек погибли в результате сильных снегопадов, сообщает Росбалт со ссылкой на Associated Press.
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В результате непогоды также произошел массовый обрыв линий электропередачи, из-за чего более 20 тысяч человек остались без света.
Кроме того, под тяжестью снега упали сотни деревьев, перекрыв некоторые участки автотрасс, а также повредив множество жилых домов.
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