Умер "архитектор победы" коммунистов во вьетнамской войне

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Первоначально Зиап работал школьным учителем, но в 1941 году он вступает в военно-политическую организацию Вьетминь, где участвует в формировании отрядов для борьбы с французским колониальным режимом во Вьетнаме, а впоследствии возглавляет наступление войск. В современной истории победа вьетнамских войск стала первым прецедентом, когда азиатский полководец побеждал армию западного типа.

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В 1946 году Зиап был назначен министром внутренних дел Демократической Республики Вьетнам.

В дальнейшем в должности министра обороны ДРВ Зиап принял активное участие в сражениях против американских войск в ходе войны 1957-1975 годов. Под его руководством были разработаны и проведены ключевые операции. Несмотря на отсутствии Зиапа в весеннем наступлении на Сайгон, которое предрешило окончание войны, глава правительства ДРВ Фам Ван Донг назвал архитектором победы именно его.

После ухода из политбюро Вьетнама в 1982 году он стал терять влияние. В 1991 году Зиап был снят со всех постов и перестал участвовать в работе правительства. В последние годы генерал вел замкнутый образ жизни и не появлялся на публике. Он является автором ряда публикаций по теории ведения боевых действий.