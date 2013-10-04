Американец на несколько часов стал первым триллионером в мире

Регги Теус, который живет в Техасе и работает в ресторане фаст-фуда, обнаружил на своем банковском счете 4 триллиона долларов. Об этом сообщает местный телеканал KLTV.

"Я очень удивился, когда проверил счет и обнаружил там так много денег. Я восемь раз заходил в систему и выходил из нее, чтобы удостовериться, что они все еще там", - говорит Регги.

Теус сказал, что с радостью бы отдал три триллиона долларов на погашение национального долга США.

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Но к сожалению, как и многих людей, которые считают себя богатыми, как говорится в сюжете телеканала, счастливчика покинула удача. Его счет увеличился из-за программной ошибки в ходе онлайн-обновление банкинга.

Банк попросил Регги Теуса не уточнять его название.