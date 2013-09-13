Авиакомпания США по ошибке продала билеты по $5

Об этом пишет издание Chicago Tribune.

Чикагская авиакомпания не сообщает, сколько приобретенных за бесценок билетов было продано за эти несколько часов.

Издание пишет, что от пассажира требовалось оплатить только один дополнительный сбор за безопасность. Он колеблется от 5 до 10 долларов.

После обнаружения ошибки продажи были остановлены как на сайте, так и по телефону. Обслуживание возобновили только к середине дня.

Как пояснила Associated Press представитель перевозчика Меган МакКарти, ошибка произошла при выставлении стоимости сборов на сайте, но технических неисправностей при этом не было. В авиакомпании пока не решили, оставят ли пассажирам приобретенные за 5 долларов билеты.