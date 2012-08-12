Хакер опустошил банковские счета иностранцев на 100 тысяч гривен

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, установлено, что на протяжении 2011-2012 годов на одном из Интернет-аукционов через Интернет сайт компьютерный «виртуоз» осуществлял мошеннические действия и завладевал денежными средствами граждан стран СНГ.

Как было установлено, предварительно изготовив по поддельным документам на имя постороннего лица платежную банковскую карту, задержанный мошенническим путем получал средства.

По данным УСО, расчеты по некоторым фиктивным соглашениям, которые были заключены фигурантом на Интернет-аукционе, проводились в электронных денежных единицах WebmoneyWMZ, что эквивалентны долларам США. Этими средствами фигурант оплатил премиум-функции Интернет-аукциона. Средства, полученные на банковскую платежную карточку, мошенник переводил в наличную форму через банкоматную сеть города Одессы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По уголовному делу уже установлены три заявителя, и отрабатываются другие потерпевшие.