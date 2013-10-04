Полиция: женщина, спровоцировавшая стрельбу возле Капитолия погибла

"Ее смерть констатировали на месте происшествия", — сказала Ланир.

"Стрельба велась, по крайней мере, в двух местах", — добавила она. По словам Ланир, двое полицейских пострадали при погоне, пишет РИА Новости .

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Была ли женщина вооружена, шеф полиции не сообщила. Она также подтвердила, что с женщиной был ребенок в возрасте приблизительно одного года.

"Ребенок находится под опекой", — заключила Ланир.

Шеф полиции Вашингтона описала маршрут машины: первоначально она столкнулась с полицейскими в районе Белого дома и здания минфина, где, предположительно, пыталась пробить барьер. Затем полицейские гнались за автомобилем по Пенсильвания-авеню в сторону здания конгресса. Погоня продолжилась вокруг Капитолия, пока машина женщины не врезалась в ограждение. Стрельба велась на протяжении погони.

Напомним, рядом со зданием Конгресса США произошла стрельба. Несколько человек ранены. После инцидента здания Капитолия и Верховного суда были закрыты по соображениям безопасности.