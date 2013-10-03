Возле здания Конгресса США устроили стрельбу

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей сенаторов и полицию.

Среди пострадавших — сотрудник полиции.

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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе, произошедшей в четверг рядом со зданием американского Конгресса в США в Вашингтоне, пишет газета Washington Post со ссылкой на конгрессмена Джерри Конноли, передает РИА Новости.

По словам конгрессмена-республиканца, о задержании подозреваемого ему сообщил сотрудник полиции.

По данным телеканала Fox News, задержана женщина с ребенком. Рейтер пишет, что женщина убита.

По данным СМИ, женщина на машине, внутри которой находился маленький ребенок, пыталась преодолеть заграждения у Белого дома, затем поехала к Капитолию, где заседает Конгресс США, и открыла стрельбу по полиции, но была задержана.

Также СМИ сообщают, что инцидент со стрельбой начался у Белого дома.

Сенаторы США в своих аккаунтах в Twitter подтвердили стрельбу возле Капитолия в Вашингтоне.

"Выстрелы прозвучали снаружи Капитолия. Мы временно закрылись", — написала сенатор Клэйр Маккаскилл.

Напомним, тринадцать человек, включая убийцу, погибли 16 сентября при стрельбе на объекте ВМС США, расположенном примерно в 800 метрах от Капитолия — резиденции конгресса США. Спецподразделения после прочесывания района в поисках сообщников стрелявшего пришли к выводу, что преступник действовал в одиночку