Возле здания Конгресса США устроили стрельбу
Стрельба произошла в четверг рядом со зданием американского Конгресса в Вашингтоне, несколько человек ранены.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей сенаторов и полицию.
Среди пострадавших — сотрудник полиции.
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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе, произошедшей в четверг рядом со зданием американского Конгресса в США в Вашингтоне, пишет газета Washington Post со ссылкой на конгрессмена Джерри Конноли, передает РИА Новости.
По словам конгрессмена-республиканца, о задержании подозреваемого ему сообщил сотрудник полиции.
По данным телеканала Fox News, задержана женщина с ребенком. Рейтер пишет, что женщина убита.
По данным СМИ, женщина на машине, внутри которой находился маленький ребенок, пыталась преодолеть заграждения у Белого дома, затем поехала к Капитолию, где заседает Конгресс США, и открыла стрельбу по полиции, но была задержана.
Также СМИ сообщают, что инцидент со стрельбой начался у Белого дома.
Сенаторы США в своих аккаунтах в Twitter подтвердили стрельбу возле Капитолия в Вашингтоне.
"Выстрелы прозвучали снаружи Капитолия. Мы временно закрылись", — написала сенатор Клэйр Маккаскилл.
Напомним, тринадцать человек, включая убийцу, погибли 16 сентября при стрельбе на объекте ВМС США, расположенном примерно в 800 метрах от Капитолия — резиденции конгресса США. Спецподразделения после прочесывания района в поисках сообщников стрелявшего пришли к выводу, что преступник действовал в одиночку