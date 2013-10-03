Полиция не считает терактом стрельбу в центре Вашингтона

"По нашим данным, это отдельное происшествие, не теракт", — сказал он.

Согласно предварительной информации, около 14.15 по местному времени (21.15 кск) женщина на автомобиле пыталась протаранить ворота у Белого дома, затем ее преследовали до Капитолия, где произошла перестрелка, пишет РИА Новости.

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Представитель полиции сообщил, что в подозреваемую стреляли, но неизвестно, была ли она вооружена. Он не смог уточнить состояние женщины, однако подтвердил, что она ранена. По данным ряда СМИ, подозреваемая убита, другие сообщают только о ранениях. В салоне ее автомобиля был маленький ребенок, угрозы его жизни нет.

По словам представителя полиции, женщина протаранила ограждение возле здания Капитолия, серьезно повредив его. Один полицейский был ранен в ДТП, добавил представитель полиции.

ЧП произошло в самый разгар противостояния администрации с Конгрессом по поводу финансирования госучреждений: Сенат и Палата представителей не нашли компромисс по бюджету, из-за чего многие государственные ведомства закрылись со вторника.