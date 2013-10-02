Китайским туристам запретили ковыряться в носу и справлять нужду в бассейнах

Китайским туристам запретили ковыряться в носу в общественных местах, справлять нужду в бассейне и воровать из самолета спасательные жилеты. Такие указания были опубликованы в путеводителе цивилизованного туризма, составленным китайскими властями. Информацию о появлении такой брошюры передает Lenta.ru соссылкой на Agence France-Presse.

В путеводителе среди прочего содержатся рекомендации поддерживать растительность в носу в подстриженном состоянии и не ковыряться в зубах пальцами. А также китайским туристам рекомендуется: не занимать общественные туалеты подолгу, не оставлять следов на сидении унитаза, не пить суп прямо из миски и не чавкать.

В справочнике также есть правила поведения в каждой конкретной стране. В частности, строго не рекомендуется, находясь в Японии, во время еды теребить одежду или волосы. А женщинам, путешествующим по Испании, дан совет не появляться в общественных местах без сережек — такие туристки считаются «практически голыми» (чем обоснован такой пункт правил, остается неизвестным).

64-страничный путеводитель был составлен национальной ассоциацией туризма. Руководство появилось в результате того, что во многих странах китайских туристов из-за их поведения начали воспринимать негативно. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян заявил, что из-за поведения отдельных граждан за границей был «дискредитирован образ гражданина КНР».

Правительство и ранее давало рекомендации по поведению туристам, однако последнее руководство разработано в мельчайших подробностях.

Напомним, что в Украине хотят ввести обязательное страхование для туристов.