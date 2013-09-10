В Украине хотят ввести обязательное страхование для туристов

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте, разработанном Государственным агентством по туризму и курортам (Гостуризмкурорт).

Согласно проекту закона, для туристов, которые выезжают в другую страну, минимальный размер страховой суммы по договорам обязательного медицинского страхования составляет не менее 30 тыс. евро, а по договорам обязательного страхования от несчастного случая не менее 3 тыс. евро на одного человека.

Законопроектом предусмотрено, что финансовое обеспечение деятельности туроператора перед туристами осуществляется одним из следующих способов: заключением договора страхования ответственности туроператора перед туристами или получением гарантии банка.

При этом минимальный размер финансового обеспечения туроператора устанавливается в зависимости от количества туристов, которые были направлены в другую страну.

В частности, для туроператора, который на протяжении года, что предшествовал году получения финансового обеспечения, направил в другую страну не более 50 тыс. туристов, минимальный размер финансового обеспечения составит 500 тыс. евро.

Для туроператора, который на протяжении года перевез более 50 тыс. туристов, финансовое обеспечение увеличивается на 250 тыс. евро за каждых следующих 50 тыс. человек.

Для новосозданных туроператоров минимальный размер финансового обеспечения составит 500 тыс. евро.

В проекте закона предусмотрено, что требования к страховым компаниям, которые могут предоставлять услуги по страхованию ответственности туроператоров (турагентов), и правила осуществления такого страхования устанавливаются национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Справка УНИАН. В настоящее время медицинское страхование туристов в Украине не является обязательным. Однако большинство стран требуют его наличие. К примеру, для получения шенгенской визы страховая сумма должна быть не менее 30 тыс. евро, а сама страховка должна покрывать весь спектр медицинских услуг.

По данным Государственной пограничной службы, в 2012 году за границу выехало более 21,7 млн украинцев - почти на 7% больше, чем в 2011 году. По экспертным оценкам, из них около 1,3 млн - туристы.