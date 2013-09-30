Украина вручит ноту посольству РФ из-за ареста украинца с судна Greenpeace

Министерство иностранных дел Украины намерено в понедельник вызвать представителя посольства России, чтобы вручить ноту в связи с арестом украинского гражданина Руслана Якушева, члена команды судна Greenpeace Arctic Sunrise, сообщил РИА Новости директор департамента информационной политики украинского внешнеполитического ведомства Евгений Перебийнис.

Суд в Мурманске арестовал до 24 ноября по обвинению в пиратстве 30 задержанных по делу о ЧП на "Приразломной", среди которых гражданин Украины Якушев. По словам официального представителя МИД Украины, Киев считает Якушева непричастным к попытке захвата платформы, поскольку он работал коком на судне.

"Мы также доведем эту позицию до российской стороны. Сегодня (в понедельник) мы намерены пригласить представителя посольства России, чтобы вручить соответствующую ноту", — сказал Перебийнис. Он добавил, что защита Якушева обжалует решение суда об аресте.

По теме: Украинец с судна "Гринпис" содержится в нормальных условиях в СИЗО – правозащитники

Активисты Greenpeace 18 сентября в Печорском море проводили акцию против нефтедобычи в Арктике. В знак протеста они попытались подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф". На следующий день российские пограничники высадились на борт судна Arctic Sunrise с активистами на борту, судно доставили в Кольский залив, а активистов — в изоляторы временного содержания Мурманска и близлежащих городов.