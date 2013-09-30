Папу Иоанна Павла II канонизируют в апреле 2014 года

Канонизация пап Иоанна XXIII и Иоанна Павла II состоится 27 апреля 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RaiNews24.

Такое решение принял Папа Римский Франциск в ходе консистории Ватикана, которая состоялась в понедельник. Католики 27 апреля 2014 года будут праздновать торжество Божиего Милосердия.

Ранее сообщалось, что Иоанн XXIII и Иоанн Павел II могут быть провозглашены святыми до конца года.

Читайте также: Ющенко о канонизации Петра Могилы и румынском православии

Папа Римский Иоанн XXIII (Анджело Ронкалли), умерший в июне 1963 года, был беатифицирован Иоанном Павлом II 3 сентября 2000 года. В свою очередь, Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), который скончался 2 апреля 2005 года, был провозглашен блаженным своим преемником на папском престоле Бенедиктом XVI в рекордные сроки - уже 1 мая 2011 года.

Торжество Божиего Милосердия в Католической церкви установил Иоанн Павел II, и именно в этот день он будет причислен к лику святых.