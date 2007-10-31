Ющенко о канонизации Петра Могилы и румынском православии

В Бухаресте Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с Патриархом Румынской Православной Церкви Даниелем. Во время встречи Президент отметил, что для украинских православных чрезвычайно важно тесное сотрудничество между украинским и румынским православием, сообщает пресс-служба В.ЮЩЕНКО.

Он поздравил Патриарха с избранием на высший престол Румынской Православной Церкви.

Глава государства сообщил во время встречи, что «в Украине исключительно позитивный резонанс получила канонизация Румынской православной церковью Киевского митрополита Петра Могилы, которая состоялась по инициативе и под Вашим покровительством», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что украинская сторона рассчитывает, что Румынская Православная Церковь и в дальнейшем будет способствовать сближению румынского и украинского народов, а также сохранению и возрождению национальных духовных традиций украинцев, которые проживают в Румынии.