Хакеры украли личные данные 4 миллионов американцев, включая Мишель Обамы

Как стало известно представителям ФБР, злоумышленники проникли в компьютерную корпоративную систему брокеров, где хранится информация о миллионах клиентов, передает РИА Новости по информации телерадиовещательной корпорация Би-би-си.

В частности, хакерам удалось завладеть базой данных с номерами социального обеспечения, а также данными идентификационных карт (аналог паспорта в США) Мишель Обамы и других известных людей. В интернете временно появилась конфиденциальная информация известного предпринимателя Билла Гейтса, актера Эштона Катчера, музыкальных исполнителей Джея-Зи (Jay-Z, Шон Кори Картер) и Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер). Их данные опубликовали с неизвестного сайта, который потом был закрыт.

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Позднее стало известно, что данные приобрели на портале SSNDOB - информацию о конкретном человеке можно было узнать всего за 50 центов. Согласно журналистскому расследованию, сайт SSNDOB подвергся атаке хакеров, а источником информации, возможно, оказались данные с компьютерных систем трех американских компаний, работающих в сфере предоставления информационных услуг - LexisNexis, Dun & Bradstreet и Kroll.

Все три компании заявили, что они работают с федеральными агентами по данному вопросу. В свою очередь, руководство LexisNexis заявило, что их база данных не была взломана злоумышленниками.

Спецслужбы США продолжают расследование кражи данных. Предположительно утечка информации произошла в начале 2013 года.