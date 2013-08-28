Сирийские хакеры взломали Твиттер

В частности, представителям SEA удалось поменять часть информации об администраторе доменного ресурса Twitter.com.

Представитель Twitter, с которым связалось издание Business Insider, сказал, что компания в курсе произошедшего и работает над разрешением ситуации. Более подробный комментарий он обещал дать позже.

Хакеры из SEA также взяли на себя ответственность за взлом доменных регистров сайтов изданий The New York Times и Huffington Post.

О том, что сайт The New York Times подвергся хакерской атаке, представители газеты сообщили ранее во вторник. Версий о том, кто может стоять за атакой, тогда не выдвигалось.

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На момент написания заметки сайт The New York Times по-прежнему не работал, сайту Huffington Post удалось выдержать атаку.

«Сирийская электронная армия» — группа хакеров, которые поддерживают режим Асада. Они регулярно устраивают атаки на сайты ведущих мировых СМИ и других организаций с целью добиться освещения сирийского конфликта с позиции правительства.

SEA, в частности, организовывала хакерские атаки на сайты BBC, National Public Radio, Human Rights Watch, The Onion и Financial Times, передает Лента.ру.