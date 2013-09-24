Экс-агент ФБР признался в распространении секретной информации

В мае 2012 года Захтлебен, не имея на то права, рассказал журналистам Ассошиэйтед Пресс об операции американских спецслужб по предотвращению теракта на борту самолета в Йемене, пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

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По официальному запросу материал был опубликован с задержкой и не нанес серьезного ущерба, однако одного из агентов пришлось отозвать с задания на Аравийском полуострове. Внутренняя проверка установила, что Захтлебен, работавший в ФБР до 2008 года, а после выхода на пенсию занимавшийся консультациями в области взрывотехники, был причастен к данному инциденту.

По условию сделки с правосудием за чистосердечное признание ему был назначен тюремный срок в виде трех лет и семи месяцев.

Параллельно с этим он был признан виновным в распространении материалов, содержащих детскую порнографию. Фото, видео и соответствующая переписка были найдены у него на компьютере во время обыска в доме.