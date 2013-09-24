Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 45 человек

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения оставила 7,7. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан, в 66 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. За землетрясением последовали четыре афтершока, магнитуда самого мощного из которых составила 5,9, передает РИА «Новости».

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Не менее 30% домов в округе Аваран были разрушены. Главный министр провинции Белуджистан Абдул Балодж объявил в округе чрезвычайное положение. На помощь спасателям направлены военные и пограничники.

Белуджистан - самая крупная по территории, но наименее населенная провинция Пакистана (около 8 млн жителей). В течение нескольких минут толчки ощущались в городах Хайдарабад, Ларкана и других населенных пунктах. Индийские СМИ сообщили, что слабые толчки ощущались в Нью-Дели и других частях северной Индии. Geo News сообщает, что толчки ощущались также в Иране, ОАЭ и Омане.