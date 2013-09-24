СМИ: После землетрясения у побережья Пакистана появился новый остров (видео)

По данным властей Белуджистана, остров возвышается над морем на высоте от 6 до 12 метров, его ширина составляет около 30 метров. Остров находится на расстоянии около 90 метров от пакистанского порта Гвадар, сообщает РИА Новости со ссылкой на пакистанский телеканал Geo News.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения была 7,7. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан, в 66 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. За землетрясением последовали четыре афтершока, магнитуда самого мощного из которых составила 5,9. Число жертв землетрясения составляет, по последним данным, 46 человек.

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Не менее 30% домов в округе Аваран были разрушены. Главный министр провинции Белуджистан Абдул Балодж объявил в округе чрезвычайное положение. На помощь спасателям направлены военные и пограничники.

Белуджистан - самая крупная по территории, но наименее населенная провинция Пакистана (около 8 миллионов жителей). В течение нескольких минут толчки ощущались в городах Хайдарабад, Ларкана и других населенных пунктах. Индийские СМИ сообщили, что слабые толчки ощущались в Нью-Дели и других частях северной Индии. Geo News сообщает, что толчки ощущались также в Иране, ОАЭ и Омане.