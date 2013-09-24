В Пакистане произошло землетрясение в 7,7 балла, не менее 30 погибших - СМИ
Не менее 30 человек стали жертвами мощного землетрясения в Пакистане
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на власти страны.
Как передает РИА Новости, по данным агентства, не менее 30% домов в округе Аваран были разрушены.
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По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения оставила 7,7. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан, в 66 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.
За землетрясением последовали четыре афтершока, магнитуда самого мощного из которых составила 5,9. В течение нескольких минут толчки ощущались в городах Хайдарабад, Ларкана и других населенных пунктах.
Индийские СМИ сообщили, что слабые толчки ощущались в Нью-Дели и других частях северной Индии.
Справка: Белуджистан - самая крупная по территории, но наименее населенная провинция Пакистана (около 8 миллионов жителей).