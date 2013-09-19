Стас Михайлов и Алсу будут петь гимн России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления культуры министерства обороны России.

В сообщении говорится, что первый день работы над обновленным гимном пройдет 23 сентября на "Мосфильме". Планируется сделать две версии - классическую и более современную. В записи классической версии примут участие артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова - музыканты оркестра, артисты хора и солисты Борис Дьяков, Вадим Ананьев и Владислав Голиков.

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"Очередная запись гимна страны - важнейшее историческое событие, весьма важное для пропаганды главных символов Отечества. Напомню, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, гимн теперь должен ежедневно исполняться военнослужащими в каждой воинской части на всей территории страны", - приводятся в сообщении слова начальника управления культуры министерства обороны России Антона Губанкова.

Информация о том, что будет произведена перезапись гимна России, появилась СМИ в августе этого года. Ансамбль имени Александрова, основатель которого, Александр Александров, является автором музыки гимна Советского Союза, а затем и России, записывал официальную версию гимна в 2004 году. В 2013 году коллектив празднует 85-летие.