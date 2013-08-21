Половина россиян не могут вспомнить даже первых строк гимна (опрос)
Треть россиян не знает расположения цветов на флаге своей страны и только 54% знают первые строки гимна РФ.
Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, который выяснил, как россияне ориентируются в государственной символике.
Как показал опрос, россияне лучше всего знают свой герб (86% смогли описать его правильно), пишет Тиждень.ua.
Правильно назвать цвета российского флага смогли 96% опрошенных, однако их расположение знают лишь 70%.
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Несколько хуже знают россияне гимн. Тех, кто может вспомнить первые строки - 54%.
Объекты государственной символики, в основном, вызывают у россиян гордость и восхищение. Симпатию к государственным символам испытывают 30-34% опрошенных.
Опрос проведен 10-11 августа 2013 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.