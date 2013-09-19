Немецкий бизнесмен утверждает, что сумел отсудить у России миллион евро

Соответствующее заявление предприниматель сделал сегодня в беседе с РИА «Новости».

Зедельмайер на протяжении многих лет пытается взыскать с России ущерб, который, как он сам утверждает, был ему нанесен при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в 1990-х годах.

”Мы уже получили почти 1 миллион евро - от различных операций, всего их было три. Хотя Россия и утверждает, что не заплатила мне ни евро”, - заявляет предприниматель.

Отвечая на вопрос, во сколько он оценивает оставшуюся задолженность, Зедельмайер сказал: ”Примерно 5,5 миллиона евро”. ”Также надо учитывать проценты, издержки. В Германии проценты составляют 10% в год, а в Швеции - это до 18%”, - добавил он.

В 1991 году компания SGC International, возглавляемая Зедельмайером, и ГУВД Санкт-Петербурга учредили совместное предприятие. В его уставный капитал ГУВД внесло свою ведомственную резиденцию - особняк на Каменном острове. В 1995 году здание было передано управлению делами президента РФ, и Зедельмайер потребовал возмещения затрат на реконструкцию особняка.

Международный коммерческий арбитраж в Стокгольме в 1998 году принял решение взыскать в пользу бизнесмена 2,35 миллиона долларов. Россия это решение считает несправедливым. Из-за проблем с исполнением решения стокгольмского арбитража Зедельмайер давно ведет поиск российского имущества за границей, на которое можно обратить взыскание.

Так, сегодня прошел аукцион по продаже части комплекса зданий бывшего торгпредства СССР, которую участковый суд Кёльна решил пустить с молотка для уплаты долга перед предпринимателем. По словам Зедельмайера, российская сторона, которая также участвовала в торгах, предложила самую высокую цену - 600 тысяч евро. Победитель аукциона будет объявлен в следующую среду, 25 сентября.