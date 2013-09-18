Из-за сообщения о бомбе в Польше из McDonalds эвакуировали тысячи людей

Как пишут польские СМИ, всего под этой вывеской в стране работают 311 ресторанов. Поводом для масштабной акции стало сообщение, полученное заведующим одного из них, сообщает РИА Новости.

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"Поскольку мы не игнорируем такие сигналы, сразу была проинформирована полиция. Она предприняла действия по всей Польше", — сказал пресс-секретарь McDonalds в Польше Кшиштоф Клапа, добавив, что сеть выкупила страховку даже на такой необычный случай.

Эвакуация проходит по всей стране, в том числе в Варшаве, Эльблонге, Вроцлаве, Быдгощи, Люблине. Из-за того, что количество специалистов ограничено, проверка объектов проходит поочередно.

"Скорее всего, мы имеем дело с ложным сигналом, но каждое такое сообщение должно быть проверено", — сказали в полиции Польши, добавив, что одновременно идет поиск человека, заявившего о бомбе.