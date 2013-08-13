В центре Москвы «заминировали» банк: идет эвакуация

В центре Москвы из-за сообщения об угрозе взрыва в здании «Альфа-Банка» идет эвакуация 2,5 тысяч человек. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

По словам источника, неизвестный сообщил в службу "02" о заложенном взрывном устройстве в здании банка, расположенном в доме 27 на Каланчевской улице.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вместе с администрацией заведения начали эвакуацию людей. По данным руководителей банка, в помещениях финансового учреждения находится не менее 2,5 тыс человек", - сказал источник.

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В столичной полиции факт инцидента подтвердили, добавив, что на место ЧП прибыли кинологи со служебными собаками, которые начали обследовать здание.