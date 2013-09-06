В Грузии опять эвакуировали парламент из-за угрозы взрыва

Об этом сообщает агентство Новости-Грузия.

"Опять поступило сообщение о том, что в здании парламента есть бомба и началась эвакуация в соответствии с мерами безопасности", - заявил член парламентского большинства, депутат Зураб Абашидзе в эфире телекомпании "Рустави-2".

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По данным телеканала, анонимный звонок поступил в начале десятого, в момент, когда в здании парламента шло пленарное заседание, председатель Давид Усупашвили был вынужден его прервать, и призвал депутатов покинуть здание.

У здания мобилизована патрульная полиция.

Последний раз бомбу искали в здании парламента в конце июля, за ложный звонок тогда был задержан 71-летний житель Кутаиси.