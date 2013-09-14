Принц Уильям уговорил свою няню помочь с новорожденным Джорджем

"Вчера герцог и герцогиня Кембриджские оставили принца с бывшей няней Уильяма, 71-летней Джесси Вебб, которая уже была на пенсии, но которую герцог упросил время от времени помогать с ребенком", — пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

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В четверг вечером Кейт впервые с момента родов появилась на торжественном мероприятии — вручении экологических премий в Лондоне. Принц Уильям, выступая перед собравшимися с речью, извинился за то, что он и его супруга будут нервно посматривать на телефон, поскольку до сих пор им вдвоем оставлять сына не приходилось.

В основном в уходе за Джорджем Кейт помогает ее мать, Кэрол Миддлтон. Не исключено, что Кэрол на некоторое время даже поселится вместе с дочерью и зятем в Кенсингтонском дворце.

Уильям и Кейт во время приема в четверг рассказали гостям, что сын внешне похож на них обоих одновременно, а его голосу может позавидовать лев.