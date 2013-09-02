СМИ: Свекровь Кейт Миддлтон сомневается в отцовстве принца Уильяма

Камилла Паркер-Боулз настаивает на том, чтобы молодая мать сделала ДНК-тест. Женщина хочет быть уверена на сто процентов в отцовстве принца Уильяма, сообщает Росбалт со ссылкой на Limon.ee.

По слухам, Паркер-Боулз решилась на такой шаг из-за того, что Кейт Миддлтон не подпускает ее к своему сыну.

Кроме того, еще до появления Джорджа на свет Камилла пыталась внушить герцогине Кембриджской, что, как только она подарит Уильяму наследника, герцог сразу же найдет себе любовницу.

Напомним, 2 августа принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон официально зарегистрировали родившегося 22 июля первенца, принца Джорджа Кембриджского. В документе имя младенца указано полностью — Его Королевское высочество принц Джордж Александр Луи Кембриджский.

Принц, занимающий сейчас третье место в очереди на британский престол, будет известен миру как король Георг VII. Принц Чарльз, первый по очередности, станет Карлом III, если займет престол, а принц Уильям — Вильгельмом V.