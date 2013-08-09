СМИ: Принц Уильям и Кейт Миддлтон растят сына без няни

Няню для Георга пока не нанимали, и Кэтрин справляется со всем самостоятельно. Также помогают и ее родители.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Us Weekly.

"Кейт и Уильям с сыном гуляют, играют с ним и уделяют ему максимум своего времени. Когда ребенок засыпает на ночь, супруги ужинает в кругу семьи, обсуждая прошедший день. Еду для них готовит экономка Антонелла Фресолони", - сообщает издание.

Причем Уильям не гнушается помогать экономке загружать посуду в посудомоечную машину.

Как сообщал УНИАН, ребенок Уильяма и Кейт занял третье место в очереди на британский престол - после деда - принца Чарльза, и отца - принца Уильяма. Принц Кембриджский стал первым внуком принца Чарльза и третьим правнуком королевы Елизаветы Второй. Новорожденного окрестят или в конце нынешнего года или в начале 2014. Частная церемония состоится в Букингемском дворце в узком семейном кругу, но прессе будут предоставлены официальные фотографии события.