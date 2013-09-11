В Москве сторонники Навального передумали митинговать

Об этом сообщает РИА Новости со слов заместителя руководителя столичного департамента региональной безопасности Василия Олейника.

Причины отмены митинга не называются.

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Ранее и.о. руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров сообщил, что власти Москвы согласовали митинг сторонников Алексея Навального на Болотной площади 14 сентября в субботу, однако организаторы в штабе Навального заявили, что не приняли окончательного решения о его проведении.

"Представители штаба отозвали свою заявку, так что митинг 14 сентября на Болотной площади не состоится", - сказал Олейник.