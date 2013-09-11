В Москве сторонники Навального передумали митинговать
13:14, 11 сентября 2013Мир
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Митинг сторонников Алексея Навального на Болотной площади в центре Москвы 14 сентября проводиться не будет, так как организаторы отозвали свою заявку.
Сторонники Алексея Навального не будут выходить на улицы
Об этом сообщает РИА Новости со слов заместителя руководителя столичного департамента региональной безопасности Василия Олейника.
Причины отмены митинга не называются.
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Ранее и.о. руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров сообщил, что власти Москвы согласовали митинг сторонников Алексея Навального на Болотной площади 14 сентября в субботу, однако организаторы в штабе Навального заявили, что не приняли окончательного решения о его проведении.
"Представители штаба отозвали свою заявку, так что митинг 14 сентября на Болотной площади не состоится", - сказал Олейник.
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