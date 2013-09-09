Навальный будет добиваться проведения второго тура выборов в Москве

По его словам, в России во время его предвыборной компании зародилось политическое движение, которое отстаивает интересы большинства.

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Свой результат на выборах мэра Москвы Навальный назвал «победой», объяснив это тем, что за него проголосовал каждый третий избиратель. Также Навальный отметил, что набрал на выборах больше, чем кандидаты от других оппозиционных политических движений и партий. Он призвал их к сотрудничеству, но отметил, что представляет собой лидирующую оппозиционную силу, за которой им необходимо следовать, сообщает Lenta.ru.

«Я знаю, как превратить политическую машину в паровой каток, который раздавит "Единую Россию"», — заявил Навальный.

По словам Навального, он не собирается призывать собравшихся сторонников не покидать Болотную площадь. Навальный сказал, что когда наступит время призывать к несанкционированным акциям, «переворачивать машины, поджигать фаейры», тогда он объявит об этом.

О каких-либо дальнейших конкретных шагах, которые он собирается предпринять, Навальный не сообщил, отметив лишь, что его предвыборный штаб продолжит работу и будет добиваться проведения второго тура выборов.

Алексей Навальный набрал на выборах мэра Москвы 27,24 процента голосов и занял второе место. Победу в первом туре Мосгоризбирком отдал временно исполняющему обязанности мэра столицы Сергею Собянину, который набрал 51,37 процента голосов. Штаб Навального признать итоги выборов отказался.