Россия созывает экстренные консультации по Сирии в СБ ООН - источник

"Российская делегация созывает консультации Совета Безопасности", - отметил источник. По его словам, консультации начнутся через 2,5 часа и будут касаться Сирии, сообщает РИА «Новости».

Ранее сегодня Франция начала двусторонние консультации с некоторыми странами-членами СБ ООН по представленному ею проекту резолюции о мерах по контролю над химическим оружием в Сирии, однако пока еще не представлен доклад группы экспертов, которые проводили расследование на месте предполагаемого применения газа зарин под Дамаском.