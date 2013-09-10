Россия созывает экстренные консультации по Сирии в СБ ООН - источник
20:33, 10 сентября 2013Мир
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Россия созывает сегодня экстренные консультации по Сирии в Совете Безопасности ООН, сообщил дипломатический источник в штаб-квартире всемирной организации.
"Российская делегация созывает консультации Совета Безопасности", - отметил источник. По его словам, консультации начнутся через 2,5 часа и будут касаться Сирии, сообщает РИА «Новости».
Ранее сегодня Франция начала двусторонние консультации с некоторыми странами-членами СБ ООН по представленному ею проекту резолюции о мерах по контролю над химическим оружием в Сирии, однако пока еще не представлен доклад группы экспертов, которые проводили расследование на месте предполагаемого применения газа зарин под Дамаском.
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