Франция предложит ООН план химического разоружения Сирии

Резолюция установит условия химического разоружения Сирии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В своем выступлении Фабиус подчеркнул, что в резолюции будут прописаны санкции за невыполнение этих условий, причем ссылка будет на 7 статью устава ООН, предполагающую как невоенные, так и военные способы воздействия для восстановления мира. По его словам, отказ от выполнения этих условий будет грозить Сирии «исключительно серьезными последствиями».

Почти одновременно с этим МИД России объявил, что Москва обратится к Дамаску с предложением немедленно разработать конкретный план установления международного контроля над сирийским химическим оружием с последующей его утилизацией.

Французское предложение стало реакцией на вчерашний обмен дипломатическими заявлениями между США, Сирией и Россией. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что быстрое и всеобъемлющее химическое разоружение Сирии могло бы предотвратить проведение военной операции против нее. Спустя несколько часов МИД РФ предложил передать все сирийское химическое оружие под международный контроль, а Дамаск приветствовал этот план.

Следствием этого диалога стал перенос на неопределенное время голосования в Конгрессе США по вопросу о целесообразности нанесения ударов по Сирии. Руководство США настаивало на проведении такой операции в качестве наказания «за применение Башаром Асадом химического оружия против собственного населения».

Сирийское правительство категорически отрицает, что применяло такое оружие. Россия не исключает, что видеосвидетельства химической атаки были сфальсифицированы. При этом в Москве заявляют, что даже если атака и имела место, то до сих пор неясно, кто за ней стоял.