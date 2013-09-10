Франция предложит ООН план химического разоружения Сирии
Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус 10 сентября объявил, что Париж предложит Совету безопасности ООН обсудить проект резолюции.
Резолюция установит условия химического разоружения Сирии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
В своем выступлении Фабиус подчеркнул, что в резолюции будут прописаны санкции за невыполнение этих условий, причем ссылка будет на 7 статью устава ООН, предполагающую как невоенные, так и военные способы воздействия для восстановления мира. По его словам, отказ от выполнения этих условий будет грозить Сирии «исключительно серьезными последствиями».
Почти одновременно с этим МИД России объявил, что Москва обратится к Дамаску с предложением немедленно разработать конкретный план установления международного контроля над сирийским химическим оружием с последующей его утилизацией.
Французское предложение стало реакцией на вчерашний обмен дипломатическими заявлениями между США, Сирией и Россией. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что быстрое и всеобъемлющее химическое разоружение Сирии могло бы предотвратить проведение военной операции против нее. Спустя несколько часов МИД РФ предложил передать все сирийское химическое оружие под международный контроль, а Дамаск приветствовал этот план.
Следствием этого диалога стал перенос на неопределенное время голосования в Конгрессе США по вопросу о целесообразности нанесения ударов по Сирии. Руководство США настаивало на проведении такой операции в качестве наказания «за применение Башаром Асадом химического оружия против собственного населения».
Сирийское правительство категорически отрицает, что применяло такое оружие. Россия не исключает, что видеосвидетельства химической атаки были сфальсифицированы. При этом в Москве заявляют, что даже если атака и имела место, то до сих пор неясно, кто за ней стоял.