Освобожденный бельгийский заложник: химатаку под Дамаском организовала оппозиция

"Мне довелось услышать разговор боевиков о подготовке газовой атаки, с целью спровоцировать иностранное вторжение. Сообщить об этом мой моральный долг", - заявил он в прямом эфире телеканала РТЛ-ТВИ.

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Стоит отметить, что ранее ученый всегда выступал в поддержку сирийской оппозиции. Он был захвачен боевиками под Дамаском в апреле этого года во время своей седьмой поездки в Сирию с 2010 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению Пиччинина да Прата, любое иностранное вмешательство в Сирии "бессмысленно и безосновательно". "Кого теперь поддерживать? Я всегда выступал за Сирийскую свободную армию, в которую входили серьезные люди, бывшие офицеры, дезертиры, чтобы поддержать революцию", - подчеркнул он. "Мы не оказали им помощи, отдав ситуацию в руки тысяч исламистских группировок, поддерживаемых монархиями Персидского залива, - продолжил ученый, который провел пять месяцев в плену у экстремистов. - Теперь там только группировки бандитов. Поддерживать кого-либо поздно".

МИД Бельгии уже объявил, что заявления бывшего заложника нуждаются в проверке.

Пьер Пиччинин да Прата сообщил, что в плену переносил регулярные побои и пытки. Дважды он и итальянский журналист газеты "Стампа" Доменико Куирико, захваченный вместе с ним в пригороде Дамаска, пытались бежать, однако их неизменно ловили и подвергали суровым наказаниям. По его словам, бандиты дважды устраивали ложную казнь журналиста.

По сообщению телеканала, освобождение обоих заложников стало "результатом тесного взаимодействия Брюсселя и Рима", между тем, подробности переговоров и сумма выкупа не разглашаются.Преподаватель лицея в бельгийском городе Филипвиле Пьер Пиччинин да Прата в последние годы занимался изучением и поддержкой арабских протестных движений, проводя все свои отпуска в Йемене, Ливии и Сирии.

С начала волнений в САР он посещал эту страну семь раз. В заложники его взяли уже во второй раз. Первый раз боевики антиправительственных сил захватили его в мае 2012 года, однако после нескольких дней пыток и побоев повстанцы поняли, что выкуп за небогатого бельгийца получить не удастся и отпустили его. Этот эпизод не помешал ему продолжить свою деятельность, и второй раз он был захвачен неизвестными в апреле этого года, когда приехал в Сирию в период пасхальных каникул.