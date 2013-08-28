Из-за Сирии цена на нефть подскочила до двухлетнего максимума

Причиной роста цен стала угроза авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации агентства Bloomberg.

За два дня WTI тем самым подорожала на 6,5 доллара. По прогнозу банка Societe Generale, другая основная нефтяная марка Brent может вырасти в цене с нынешних 117 долларов за баррель до рекордных 150 долларов, если война в Сирии приведет к срыву поставок.

Перспектива конфликта приводит к тому, что цена на нефть и рынок акций США идут в противоположных направлениях, что в обычной ситуации происходит редко. К примеру, 27 августа индекс S&P 500 упал на 1,6 процента.

Помимо ситуации в Сирии, рынок также прореагировал на сокращение объемов производства в Ливии примерно на одну восьмую, или 200 тысяч баррелей в сутки. Это произошло из-за массовых протестов работников, требующих повышения заработных плат. кроме того, проявления коррупции в индустрии распространились на месторождения под управлением западных компаний — Eni и Repsol.

На минувшей неделе запасы бензина в США сократились на 1,13 миллиона баррелей, в то время как запасы нефти выросли на 2,47 миллиона баррелей. Ожидается, что на текущей неделе динамика будет примерно такой же.

США, Великобритания и Франция ранее заявили, что готовы нанести удары с воздуха по объектам в Сирии в качестве наказания за применение химического оружия правительством этой страны. Вопрос будет рассмотрен на заседании Совбеза ООН вечером 28 августа. Великобритания вынесла на рассмотрение партнеров по Совету безопасности проект резолюции, осуждающей действия Сирии и позволяющей применить силу для защиты граждан этой страны от химического оружия.