Из-за угрозы гриппа в Италии уничтожили более полумиллиона кур

В Италии впервые за последние восемь лет зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Очаг находится в области Эмилия-Романья, на северо-востоке страны.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, полмиллиона кур уничтожены на птицеферме в окрестностях Мордано (провинция Равенна). Днями раньше аналогичная "зачистка" была проведена на ферме в Остеллато (район Феррары), где были забиты 128 тыс. несушек. Оба хозяйства принадлежат одной фирме-производителю "Сан Паоло".

Усилен ветеринарный контроль на местах, проведена дезинфекция, объявлен карантин в радиусе 10 км вокруг предприятий.

Речь идет о вирусе H7 типа А, сообщают эксперты Национального зоопрофилактического института. Сведения подтверждены министерствами здравоохранения и сельского хозяйства Италии и переданы соответствующим инстанциям Евросоюза. Подчеркивается оперативность принятых мер и особенно тот факт, что случаев заражения людей не отмечено. Образована межведомственная комиссия.

По данным специалистов, основным источником инфицирования людей вирусом может быть тесный контакт с мертвыми или больными птицами, а также их экскрементами. Важная информация для туристов: учитывая, что нигде не было отмечено передачи вируса от человека человеку, поездки в зоны, где происходят вспышки болезни среди домашних птиц, не представляют повышенного риска для людей, совершающих такие поездки. Но это при условии, что они не посещают рынки живой птицы или парного мяса, фермы и другие места, где может произойти контакт с больными птицами.