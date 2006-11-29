Анна Герман напоминает Тарасюку, кто в доме железный хозяин

Народный депутат Украины от Партии регионов Анна ГЕРМАН, входящая в состав делегации, которая будет сопровождать премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во время визита в США, отмечает, что вопрос перенесения сроков визита не стоит в повестке дня. Об этом А.ГЕРМАН заявила корреспонденту УНИАН.

Относительно ноты МИД Украины, текст которой сегодня на заседании правительства озвучил премьер, А.ГЕРМАН заявила: “Это не первая палка в колеса премьер-министру, которую пытается ставить ТАРАСЮК (министр иностранных дел Украины – УНИАН). Но к счастью, ТАРАСЮК ни в Украине, ни в Америке ничего не решает”.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства В.ЯНУКОВИЧ зачитал текст ноты МИД, которая была направлена Посольству США в Украине. «МИД Украины заверяет в своем уважении Посольство США в Украине и имеет честь информировать о перенесении запланированного на 3-7 декабря с.г. визита премьер-министра Украины в США. Новые сроки визита предлагаем согласовать по дипломатическим каналам». После этого В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ему очень досадно об этом говорить, но Министерство иностранных дел, по его убеждению, не может руководить Кабинетом Министров Украины. «Если у вас были какие-то вопросы, вы обязаны были меня информировать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в разговорах с Президентом Украины он договаривался о том, что директивы для украинской делегации для поездки в США должны были быть утверждены сегодня на заседании правительства.

После одобрения директив на сегодняшнем заседании Кабмина, первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что формальные основания для отмены визита премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА сняты.

«Премьер согласился, что директивы лишь согласовываются Кабмином, и сейчас они уже направлены Президенту на утверждение, то есть формально вопрос снят», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как известно, народный депутат Украины, советник премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его бывший пресс-секретарь Анна ГЕРМАН написала книгу о В.ЯНУКОВИЧЕ под названием «Железный хозяин».