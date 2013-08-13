Свергнутый президент Египта грозится объявить голодовку

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на египетский новостной портал Аль-Баляд.

По его данным, экс-глава государства попросил обеспечивающих его охрану силовиков передать послание командованию вооруженных сил АРЕ, в котором говорится, что он "единственный, кто может прекратить забастовки". Однако, в качестве главного условия для этого, бывший президент требует освободить его и других лидеров "Братьев-мусульман" и гарантировать им иммунитет от судебного преследования.

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После низложения 3 июля информация о месте, где содержится Мурси, находится под строжайшим секретом. Известно только, что он помещен под домашний арест на одной из вилл под Каиром, принадлежащих армейским структурам. Как пишет "Аль-Баляд", в последнее время он стал немногословен с окружающими и большую часть времени проводит в одиночестве в отведенной ему комнате, выходя из нее лишь для того, чтобы поесть, посмотреть телевизор и почитать прессу. Военные каждую неделю направляют к экс-президенту врачей для проведения медицинских осмотров.

В центре Каира сегодня вновь вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками экс-президента.

Напомним, в конце июля Мурси был помещен под арест на 15 суток по обвинению сразу по нескольким статьям. В частности, ему инкриминируется шпионаж и госизмена, побег из тюрьмы в дни массовых антиправительственных выступлений в начале 2011 года, а также сотрудничество с палестинским движением ХАМАС с целью совершения атак в стране, подстрекательство к убийству демонстрантов и гибель заключенных.

Сторонники бывшего руководителя Египта уже больше месяца проводят бессрочные забастовки у столичной мечети Рабаа аль-Адауия и Каирского университета "в поддержку законного президента и легитимности". Они отказываются идти на переговоры с новыми властями до тех пор, пока Мурси не вернется на свой пост.

Правительство АРЕ уже неоднократно заявляло, что намерено прекратить протесты исламистов, поскольку они "угрожают национальной безопасности" страны. МВД было поручено разработать план по разгону митингов, однако ведомство не торопится пока претворять его в жизнь и пытается избежать силового варианта из-за опасений большого кровопролития. Силовики рассматривают сейчас разные сценарии, в первую очередь, полную блокаду площадей с поддерживающими Мурси демонстрантами, которая, по разным оценкам, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.