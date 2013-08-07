Власти Египта приняли окончательное решение о разгоне акций исламистов

Об этом заявил в среду премьер-министр Египта Хазем аль-Библяви, сообщает РИА Новости.

Египетский премьер пояснил, что пауза перед исполнением решения сделана из-за праздника по случаю окончания месяца поста Рамадана.

Как известно, после отстранения 3 июля военным руководством от власти Мухаммеда Мурси, приостановки действия конституции и ареста лидеров движения "Братья-мусульмане", в Египте не утихают акции протеста, организуемые сторонниками исламистов.

По теме: МВД Египта заявляет, что в смерти людей виновны сторонники экс-президента

Власти страны назвали уличные акции в поддержку Мурси и "Братьев-мусульман" угрозой национальной безопасности и поручили МВД принять меры к их прекращению. Однако силовой разгон сторонников исламистов грозит обернуться большим числом человеческих жертв, поскольку участники акций, умело "подогреваемые"лидерами "Братьев-мусульман", готовы пожертвовать жизнью "ради восстановления законности".

В среду президентская администрация заявила, что "дипломатический" период общения с протестующими окончен. Руководство Египта признало также полный провал усилий иностранных делегаций, посетивших Египет в последнее время, по примирению исламистов. К сожалению, отмечает администрация президента, им не удалось убедить исламистов в безвозвратности произошедших перемен.