ООН рассказала о смене мирового лидера по производству кокаина

О смене позиций производителей кокаина сообщается в отчете Управления Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Площадь, отведенная под выращивание коки, снизилась с 64 тыс. га в 2011-м до 48 тыс. га в 2012-м. Таким образом, Колумбия уже не является "лидером" по производству кокаина.

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По данным ООН, теперь крупнейшим в мире производителем кокаина станет Перу. В настоящее время УНП ООН готовит отчет об объемах выращивания коки в этой стране.

Власти Перу в свою очередь сообщили об уничтожении 14 тыс. га кокаиновых плантаций в прошлом году.