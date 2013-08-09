ООН рассказала о смене мирового лидера по производству кокаина
10:50, 09 августа 2013Мир
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Площади плантаций коки в Колумбии в прошлом году сократились на четверть, в следствии чего страна утратила мировое "лидерство" по производству кокаина.
Колумбия утратила "лидерство" по производсту кокаина / Фото: psyplants.org
О смене позиций производителей кокаина сообщается в отчете Управления Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), передает РБК со ссылкой на Associated Press.
Площадь, отведенная под выращивание коки, снизилась с 64 тыс. га в 2011-м до 48 тыс. га в 2012-м. Таким образом, Колумбия уже не является "лидером" по производству кокаина.
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По данным ООН, теперь крупнейшим в мире производителем кокаина станет Перу. В настоящее время УНП ООН готовит отчет об объемах выращивания коки в этой стране.
Власти Перу в свою очередь сообщили об уничтожении 14 тыс. га кокаиновых плантаций в прошлом году.
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