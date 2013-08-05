АЭС Фукусима-1 снова в аварийной ситуации

Они предупреждают, что если решение не будет найдено на протяжении трех недель, загрязненная вода может начать попадать в Тихий океан.

Продолжается возведение подземного барьера, который должен сдерживать грунтовые воды и не пропускать их в резервуары поврежденных реакторов. Тем не менее, уровень грунтовых вод вокруг АЭС быстро поднимается.

Как сообщает ВВС Украина, правительство Японии требует от компании-оператора TEPCO принять необходимые меры.