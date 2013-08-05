Во Вьетнаме запретили любую не личную информацию в блогах и соцсетях

Согласно новому правилу, в интернете нельзя делиться информацией из новостных изданий и сайтов правительств. Личной страницей считаются собственный блог или страница в социальной сети. При этом информацию также нельзя компилировать и резюмировать, сообщает Digit.ru со ссылкой на вьетнамские СМИ.

Постановление позволит предотвратить распространение ложной информации в интернете, сказал заместитель министра по информации и коммуникациям Ле Нам Чанг (Le Nam Thang). По его словам, владельцам персональных страниц и страниц в соцсетях запрещается использовать информацию медиа-агентств как свою собственную.

По теме: В Японии парламентарий покончил с собой из-за сообщения в блоге

В то же время, руководитель одного из вьетнамских деловых журналов Нгуен Ван Фу (Nguyen Van Phu) считает, что, исходя из содержания принятого постановления, запрет касается только цитирования пользователем соцсети текста новости на своей странице, но не относится к возможности выложить ссылку на новостной ресурс.

Новое постановление вступит в силу с 1 сентября, сообщают СМИ.