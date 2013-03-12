Сегодня - День свободы слова в Интернете

Как сообщает РИА «Новости», 12 марта 2008 года международная организация "Репортеры без границ" (Reporters Without Borders) под патронатом ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме свободного доступа во всемирную сеть по всему миру, провела День свободы слова в Интернете (Online Free Expression Day).

"Репортеры без границ" - интернациональная негосударственная организация по защите прав человека, охраняющая свободу слова во всем мире. Она была основана в Париже (Франция) в 1985 году. Задача организации - бороться против цензуры, за освобождение журналистов, пострадавших из‑за своей профессиональной деятельности.

Ежегодно организация публикует собственный список "врагов Интернета" (Internet Enemies).

В самый первый День свободы слова в Интернете 12 марта 2008 года "Репортеры без границ" приглашали пользователей посетить сайт организации, чтобы выразить протест против цензуры, которой злоупотребляют некоторые правительства, и потребовать больших прав для пользователей Интернета.

"Репортеры без границ" призывали принять участие в акции в девяти странах, которые, по мнению организации, "представляют наибольшую опасность для сети". В течение 24 часов, с 11 часов по парижскому времени 12 марта до 11 часов 13 марта, пользователи Интернета приняли участие в "кибердемонстрациях", которые прошли в Бирме, Китае, КНДР, на Кубе, в Египте, Эритрее, Тунисе, Туркменистане и Вьетнаме.

В течение суток пользователи могли создавать аватары для блогов, выбирать сообщения для своих баннеров. Также был опубликован очередной список "врагов Интернета".

В 2008 году в список государств - "врагов Интернета" были занесены 15 стран. Среди них - Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Мьянма, Китай, Куба, Египет, Эфиопия, КНДР, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, Вьетнам и Зимбабве.

Также было объявлено, что еще 11 государств находятся под наблюдением "Репортеров без границ". Эти страны не отправляют в тюрьму блогеров и активно не цензурируют Интернет. Однако, по мнению организации, они активно пытаются ограничивать свободу слова во всемирной сети. В этот список вошли Таджикистан, Бахрейн, Эритрея, Гамбия, Иордания, Ливия, Малайзия, Шри‑Ланка, Таиланд, ОАЭ и Йемен.

В докладе, опубликованном в рамках Дня свободы слова в Интернете в 2012 году, организация "Репортеры без границ" "врагами Интернета" назвала 12 стран, которые разными способами ограничивают доступ своих граждан к информации во "всемирной паутине". В список попали Беларусь, Бахрейн, Мьянма, Китай, Куба, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам.

В докладе утверждается, что Китай усилил давление на частные интернет‑компании с целью заставить их более тесно сотрудничать с правительством. В то же время в Иране и Вьетнаме прокатилась волна арестов интернет‑пользователей, публикации которых вызывают опасения у властей этих стран.

По мнению авторов доклада, жесткие действия в отношении свободы в Интернете со стороны властей Сирии, где уже два года продолжается конфликт между властями и вооруженной оппозицией, лишь напротив, способствует активизации пользователей глобальной сети.

Помимо рейтинга "врагов Интернета", правозащитники также составили список "стран, которые находятся под надзором". В список попали Австралия, Египет, Эритрея, Франция, Южная Корея, Шри‑Ланка и другие. Новыми странами, попавшими в список в 2012 году, стали Индия и Казахстан.

В этот же список с 2010 года входит Россия. Составители списка отметили, что в России широкое распространение получили кибератаки, направленные против ряда интернет‑ресурсов. Также "Репортеры без границ" обратили внимание на серию арестов российских блогеров и пользователей "всемирной паутины". Задержания, по мнению правозащитников, проводились с целью не допустить обсуждения тем, посвященных политической ситуации.

По итогам 2012 года, Россия заняла 148‑е место в ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ". Организация отметила, что в 2012 году в России прошли акции протеста беспрецедентного масштаба, а гражданское общество еще никогда ранее не было настолько активно, однако власти отреагировали на это принятием целого ряда карательных мер: введением уголовного преследования за клевету, ужесточением контроля за Интернетом и запретом на финансирование правозащитных организаций из‑за рубежа.

Актуальность Дня свободы слова в Интернете подчеркивают демонстрации против закона АСТА (Anti‑Counterfeiting Trade Agreement), который предполагает ужесточение наблюдения за соблюдением авторского права в Интернете и на рынке информационных технологий. В конце января 2012 года соглашение подписали 22 европейских государства. Противники принятия ACTA, в число которых входят также многие европейские эксперты, юристы, журналисты и политики, считают, что программа таит в себе большие опасности для будущего Интернета, свободы слова и прав человека. В ней содержатся слишком размытые требования, которые могут при желании использоваться для усиления контроля за обществом в Интернете. Причем в случае принятия АСТА для отслеживания того, какие сайты посещал тот или иной человек, что он там скачивал, не потребуется разрешения ни суда, ни прокурора. Кроме того, соглашение ACTA позволило бы таможенникам досматривать ноутбуки, плееры и телефоны на предмет нелегального контента. Во многом благодаря многочисленным протестам как обычных пользователей Интернета, так и экспертов, 4 июля 2012 года Европарламент отверг Международное соглашение по борьбе с контрафактной продукцией ACTA